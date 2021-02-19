استطلاع: البريطانيون يتحولون لشراء المنتجات المحلية ومقاطعة المنتجات الأوروبية

لندن أ ش أ

توقف البريطانيون الغاضبون من الاتحاد الأوروبى عن شراء منتجات دول الاتحاد وفق استطلاع جديد للرأي، الذى أظهر أن ثلث المستهلكين فى المملكة المتحدة توقفوا عن شراء السلع المستوردة من دول الاتحاد.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الاستطلاع وجد أن 34 بالمائة توقفوا عن شراء السلع والخدمات من الاتحاد الأوروبى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر.

وأشارت الصحيفة إلى التكاليف وتأخير الاستلام باعتبارها من أكبر مخاوف المستهلكين الأصغر سنًا، حيث أشار 24 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا إلى زيادة من حيث التكلفة قد أجلت عمليات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، أشار 26% إلى أن زيادة التأخير فى الاستلام كانت وراء قرار وقف قرار شراء منتجات أوروبية.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع التى نشرتها الصحيفة قال أحد القراء: "لقد توقفت عن شراء سلع ومنتجات الاتحاد الأوروبى منذ سنوات. يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا لتعزيز اقتصادها."

وقال آخر: "لطالما اشتريت ما صنع فى بريطانيا. يبدو أن المزيد والمزيد سيفعلون الشيء نفسه الآن".

وقال ثالث: "لقد وجدت بدائل لكل شيء تقريبًا وآخر عنصرين غير أساسيين، وأستطيع الاستغناء عنهما. أنا على استعداد لإنفاق المزيد فى الشراء من منتجاتنا أو منتجات أخرى بدلا من الاتحاد الأوروبي".

وقال رابع: "لقد توقفت عن شراء أى شيء من الاتحاد الأوروبى خلال حملة الاستفتاء. سأشترى سيارة جديدة فى وقت لاحق من هذا العام، لكنها لن تكون سيارة فولكس فاجن المعتادة لأننى سأشترى سيارة بريطانية هذا العام".

من جانبها، قالت إيفون إسكنزي، الشريك المؤسس والمدير فى شركة إسكنزى للعلاقات العامة، والتى كُلِّفت بإجراء الدراسة: "بعد كل الدعاية السيئة حول شراء المنتجات من الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، من الواضح أن لها تأثير فى عادات الشراء لدى المستهلك".

وأضافت أنه من الواضح أن المستهلكين فى المملكة المتحدة يؤجلون شراء البضائع من الاتحاد الأوروبى بسبب التعقيدات المختلفة التى أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضافت إسكنزي: "لا يسعنا إلا الأمل بأن يكون هذا تدبيرًا مؤقتًا: بريطانيا ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى لا تزال فى مرحلتها الجنينية، والطبيعة الحقيقية لعلاقتنا الجديدة يجب أن تقاس على مدار الأشهر التالية - وفى الواقع، السنوات التالية."

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ككل هو الشريك التجارى الأكبر للمملكة المتحدة. ففى عام 2019، بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبى 294 مليار جنيه إسترلينى (43 فى المائة من جميع صادرات المملكة المتحدة)، وفقًا لأرقام مكتبة مجلس العموم.

وبلغت واردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى 374 مليار جنيه إسترلينى (52 فى المائة من جميع واردات المملكة المتحدة).

مع ذلك، فإن حصة صادرات المملكة المتحدة التى يمثلها الاتحاد الأوروبى قد انخفضت بشكل عام بمرور الوقت من 54 بالمائة فى عام 2002 إلى 43 بالمائة فى عام 2019.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بواسطة شركة "سينسوسوايد" مع عينة من 1000 مستهلك فى المملكة المتحدة، بين 1 و3 فبراير 2021.