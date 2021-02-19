اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 11:32 ص
خالد صلاح
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"إيني الإيطالية" تتحول للارتفاع بالربع الأخير وتحقق 0.66 مليار يورو أرباحاً

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:26 ص
"إيني الإيطالية" تتحول للارتفاع بالربع الأخير وتحقق 0.66 مليار يورو أرباحاً حاملة نفط نفط - ارشيفية
رويترز

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تحولت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني لتحقيق ربح صاف في الربع الأخير من العام الماضي متفوقة على التوقعات بفضل صعود أسعار النفط بعد أن تكبدت خسارة للعام بأكمله في "أسوأ عام لعالم الطاقة".
 
وقالت إيني إنها سجلت ربحا صافيا معدلا للفترة بقيمة 0.66 مليار يورو (798 مليون دولار)، ما يزيد عن متوسط توقعات للمحللين قدمته الشركة لخسارة 0.04 مليار يورو، وفي الربع الثالث، تكبدت الشركة خسارة 0.15 مليار يورو.
 
وقالت إيني إن الإنتاج انخفض في الربع الأخير 11 بالمئة إلى 1.713 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا لكنها قالت إن الإنتاج في العام بالكامل يتماشى مع هدفها.

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