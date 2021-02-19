إيفانكا ترامب تنفى ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكى

إيهاب محمد

أخبرت إيفانكا ترامب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بأنها لن تتحداه على مقعده فى مجلس الشيوخ الأميركى فى فلوريدا بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام المقبل 2022.



ايفانكا ترامب

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعيش إيفانكا ترامب فى ميامي مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، وكانت هناك تكهنات بأنها ستبدأ حياة سياسية جديدة، خاصة بعد أن خدمت لمدة أربع سنوات في البيت الأبيض لوالدها.

وكان من المتوقع أن فلوريدا هي الموقع المحتمل لها، نظرًا لإقامتها هناك ووالدها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى يعيش في منتجعه الخاص ببالم بيتش.

وقال نيك إياكوفيلا، المتحدث باسم السيناتور روبيو: "تحدث ماركو مع إيفانكا قبل أسابيع قليلة، حيث عرضت دعمها لإعادة انتخاب ماركو. كان بينهما حديث رائع".

كذلك، أكد شخص مقرب من ابنة الرئيس السابق لم يكشف عن هويته، أنها لم تفكر بجدية في الترشح لمجلس الشيوخ، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى بيان أشادت إيفانكا ترامب بروبيو ووصفته بـ "الصديق الشخصي الجيد"، وقالت: "لقد كان ماركو مدافعًا هائلاً عن الأسر العاملة، وصديقًا جيدًا وأنا أعلم أنه سيستمر في تحقيق تقدم هادف في القضايا التي نهتم بها بشدة".