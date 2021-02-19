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إغلاق جميع المساجد فى كوريا الجنوبية لاحتواء تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:57 ص
إغلاق جميع المساجد فى كوريا الجنوبية لاحتواء تفشى فيروس كورونا مسجد بكوريا الجنوبية - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، عن إغلاق جميع المساجد والمصليات فى كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة، حتى نهاية شهر فبراير الجارى، وأوضح الاتحاد، الذى يوجد مقره في مسجد سيئول المركزى، أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشى كوفيد-19 في القريب العاجل، بحسب " روسيا اليوم".

يشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس من بين زوار المساجد والمصليات وصل إلى 44 مصابا في كوريا الجنوبية حتى اليوم الجمعة، بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان بجنوب العاصمة سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، قبل أسبوعين تقريبا، ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد يونغ-إن وبينغتيك وداجون.


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