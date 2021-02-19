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إعلان الطوارئ فى غرف عمليات المرور لمواجهة الأثار المتوقعة للأمطار بالطرق

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:00 ص
إعلان الطوارئ فى غرف عمليات المرور لمواجهة الأثار المتوقعة للأمطار بالطرق غرف عمليات المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ للتعامل مع الأثار السلبية المتوقعة لهطول أمطار على الطرق وتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000 .
 
 

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