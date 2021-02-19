إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس

السويس - سيد نون

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس - القاهرة، ونقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - القاهرة، وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام بالمحافظة، ودخلوا قسم الطوارىء، وتم فتح غرفة العمليات واستدعاء جميع الأطباء من أجل العلاج المصابين.

وأكد المصدر، إن حالات المصابين مستقرة، وجارى علاجهم بالمستشفى العام من بينهم ثلاث سيدات، وقامت قوات شرطة المرور وتأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق.