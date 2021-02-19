اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:32 م
إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس إسعاف - أرشيفية
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 9 أشخاص  فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس - القاهرة، ونقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - القاهرة، وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام بالمحافظة، ودخلوا قسم الطوارىء، وتم فتح غرفة العمليات واستدعاء جميع الأطباء من أجل العلاج المصابين.

وأكد المصدر، إن حالات المصابين مستقرة، وجارى علاجهم بالمستشفى العام من بينهم ثلاث سيدات، وقامت قوات شرطة المرور وتأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق.

 

 


حوادث الطرق

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة