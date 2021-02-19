إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى أمام نفق أبو صالح نطاق المحافظة ووقوع إصابات.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى شعبان نافع شعبان 56 سنة مقيم مغاغة المنيا مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعواطف بهاء الدين حسنى 20 سنة مقيمة بالمنيا مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن، عبد الرحمن مجدى مكرم 24 سنة مقيم مغاغة المنيا مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمادة محمد أحمد 23 سنة مقيم مغاغة المنيا مصاب جروح وسحجات بالجسم، على مختار على 30 سنة مقيم مغاغة المنيا مصاب كدمات وسحجات بالجسم، مجهول الاسم حوالى 30 سنة مصاب بغيبوبة تامة.