إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سياره ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

على الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "زينهم .ا.أ 27 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد .ا.ع 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام .ع.ع 25 سنة، مصابا باشتباه جروح وكدمات متفرقة، وأيمن .م.ا 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، و"وليد .ا.ع" 24 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيم بمحافظة أسوان.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.