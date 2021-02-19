إصابة 3 فى حادث على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى ببندر ساقلته وقوع حادث تصادم، بين سيارة ودراجة بخارية، نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقل أحدهم لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج واثنين للمستشفي المركزي بساقلته، ورفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود 3 مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته ، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي ببندر ساقلته.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "الشمبري ح م "57 سنة سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو "كرم أ أ" 30 سنة عامل ويقيم بناحية بني واصل دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية و"محمد ج س" 29 سنة عامل و"علاء ق ع" 25 سنة عامل ويقيمان بناحية العوامية دائرة المركز من مستقلي الدراجة البخارية "بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين للمستشفي المركزي بساقلته وتحويل الثالث لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.