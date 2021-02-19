اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 21 شخصا إثر انقلاب أتوبيس سياحى بالقرب من حمام فرعون

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:41 م
إصابة 21 شخصا إثر انقلاب أتوبيس سياحى بالقرب من حمام فرعون اسعاف-ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 21 شخصا بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس سياحى قادم من شرم الشيخ إلي محافظة القاهرة بالقرب من منطقة حمام فرعون.

وأوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه فور تلقي بلاغ حادث انقلاب الحافلة السياحية المتجهة من شرم الشيخ إلي القاهرة بالقرب من منطقة حمام فرعون جرى الدفع بسيارات الإسعاف لإسعاف ونقل المصابين البالغ عددهم 21 مصابا إلي مستشفي أبو رديس المركزي وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ولفت إلى قيام الفريق الطبي بالمستشفي بإجراء التقييمات اللازمة وتحديد وصف الإصابات لكل المصابين بعد إجراء كل الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والإشاعات واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

وأشار إلي إصابة 20 سائحا وسائق الحافلة بإصابات مختلفة تتراوح ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح وتم خروج سبع عشرة حالة تحسنت بعد تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة بناء علي طلبهم ويخضع أربعة آخرون للحجز الداخلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية.

 

 

 


اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار محافظه جنوب سيناء

انقلاب حافله

وزارة الصحة

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة