اليوم السابع
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إصابة شاب بطلق نارى بسبب خلافات فى قنا وتكثيف الإجراءات لضبط الجناة

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:43 م
إصابة شاب بطلق نارى بسبب خلافات فى قنا وتكثيف الإجراءات لضبط الجناة قوات أمن -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تعرض شاب للإصابة، مساء اليوم الجمعة، إثر تلقيه طلق نارى فى الفخذ نتيجة لخلافات بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

 

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق نارى فى خلافات بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا وتكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة والتوصل إلى الجناة.

 

وتبين من الفحص أن المصاب حضر إلى نقطة إسعاف السمطا، ويدعى "إبراهيم.م.ا" 22 عاما، مصاب بطلق نارى فى الفخذ الأيمن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


قرية السمطا

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