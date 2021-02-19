إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.07 مليون والوفيات مليونان و537572

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 110.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و537572​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 490795 27902387

الهند 156014 10950201

البرازيل 242090 9978747

روسيا 186873 4112151

المملكة المتحدة 118933 4071185

فرنسا 83122 3514147

إسبانيا 66316 3107172

إيطاليا 94540 2751657

تركيا 27738 2609359

ألمانيا 66907 2364554

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - العراق 13220 657453

34 8524 480056

- المغرب

39 - السعودية 6450 374029

40 - الإمارات 1073 361877

41 4512 356744

- الأردن

42 - لبنان 4152 346080

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.