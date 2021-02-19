اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.07 مليون والوفيات مليونان و537572

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:57 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.07 مليون والوفيات مليونان و537572 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 110.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و537572​.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

   الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      490795            27902387

      الهند            156014            10950201

     البرازيل          242090            9978747

      روسيا            186873            4112151

 المملكة المتحدة       118933            4071185

      فرنسا            83122             3514147

     إسبانيا           66316             3107172

     إيطاليا           94540             2751657

      تركيا            27738             2609359

     ألمانيا           66907             2364554

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:        

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

   28 - العراق     13220        657453

     34        8524         480056

     - المغرب                   

       39 - السعودية       6450         374029

                                    

      40 - الإمارات        1073         361877

  41     4512         356744

      - الأردن                  

       42 - لبنان          4152         346080

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش

 


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