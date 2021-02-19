اليوم السابع
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إسرائيل تغلق الحدود لأسبوعين إضافين باستثناء الحالات الطارئة لاحتواء كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:00 ص
إسرائيل تغلق الحدود لأسبوعين إضافين باستثناء الحالات الطارئة لاحتواء كورونا إسرائيل
كتب محمد جمال

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مددت إسرائيل إغلاق المطارات والحدود البرية لمدة 14 يوما إضافيا أى حتى السادس من مارس، على أن تستثنى الحالات الطارئة، بحسب بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة، وسمحت إسرائيل بإعادة فتح المعابد اليهودية ودور العبادة الأخرى بدءا من صباح اليوم الجمعة، مع اقتصار الحضور على 10 أشخاص في الداخل و20 فى الخارج، بحسب " روسيا اليوم".

كما قرر مجلس الوزراء إبقاء المعابر الحدودية والمدارس المتوسطة مغلقة بسبب مخاوف من سلالة الفيروس البريطانية، التي يعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع بين الشباب الإسرائيلى، وقالت وزارة الهجرة إنه لا يزال مسموحا بإجراء 6 رحلات جوية خاصة تقل حوالي 900 مهاجر من إثيوبيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الوافدين الجدد سيخضعون للحجر الصحى عند الوصول.


إسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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