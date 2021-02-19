إحالة مدير مخزن للمحاكمة بالقاهرة بتهمة حيازة أطنان من لحوم الدواجن الفاسدة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مخزن، للمحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة حيازته 3 أطنان من لحوم الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مطعم للوجبات الجاهزة بالقاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.25 طن "مقطعات لحوم ودواجن" - توابل، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها وبيعها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.