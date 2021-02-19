إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة ترويج زيت طعام ومواد غذائية مجهولة المصدر بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بإحالة صاحب مخزن غير مرخص، إلى المحاكمة، بتهمة حيازة وبيع زيوت الطعام ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت في إلقاء القبض على صاحب مخزن غير مرخص لبيع زيوت الطعام والمواد الغذائية بمنطقة السلام، وحررت محضر بالواقعة.

وتمكنت رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على صاحب مخزن عشوائى غير مرخص للتداول والإتجار فـى زيوت الطعام والمواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بعد هروبه إلى القاهرة، وتم القبض عليه بدائرة قسم شرطة أول السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.