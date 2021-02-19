أوقاف سوهاج تفتتح اليوم 11 مسجدا جديدا ضمن خطة إعمار بيوت الله

سوهاج محمود مقبول

يفتتح اليوم الجمعة، الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عددا من المساجد بإجمالى11 مسجدا على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية، وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وحددت مديرية الأوقاف مساجد الرحمن و النصيرات بقرية نزة الهيش بإدارة أوقاف جهينة ومسجد ال هاشم بقرية بني عمار بإدارة أوقاف طهطا ومسجد رضوان بك بقرية أم دومة التابعة لإإدارة أوقاف طما ومسجد الحسينات بقرية الشيخ زين الدين إدارة أوقاف شطورة ومسجد أبو بكر الصديق بقرية نجع شريف الصوامعة بإدارة أوقاف طهطا ومسجد ال خطاب الخنانسة الغربية بإدارة أوقاف المنشأة ومسجد الهادي بقرية بني حرام إدارة أوقاف دار السلام ومسجد الرحمن بقرية عرب بني واصل بإدارة أوقاف ساقلته ومسجد الهدى بندر الكرمانية بجرجا.

ومن جانبها كانت الحكومة تنفيذا لتعليمات القيادات السياسية قد خصصت 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 860م2 و4600م2 ، لإنشاء عدد من المساجد في مدينة سوهاج الجديدة.

وكشفت تقارير حديثة، عن أن المساجد التى تم تخصيصها في مدينة سوهاج الجديدة سيتم إنشائها في مناطق: "منطقة الزهور بالحي السادس ، خدمات العائلي الاول بالحي الثانى، الاسكان القومي بالحي الأول ، مركز خدمات الحي الاول ، منطقة البنفسج بالحي الرابع ، ابني بيتك 3، ابني بيتك 1 ، مركز خدمات منطقة 9.7 فدان المخصصة لعدد 16 عمارة ، منطقة الخدمات بمنطقة الـ30 فدان اسكان اجتماعي ، الاسكان العائلي "2"، منطقة إسكان العمارات بالحي الثالث، منطقة النخيل بالحي السادس ، منطقة البنفسج 55 فدان ، التوسعات الجنوبية ، خدمات الحي الثاني".