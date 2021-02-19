أمريكا تبلغ إسرائيل قبل إعلان استعدادها لاجراء محادثات مع إيران

واشنطن (رويترز)

قال مصدر مطلع لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغت إسرائيل مسبقا أنها تعتزم أن تعلن أنها مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووى الموقع مع إيران فى عام 2015.

وأراد مساعدو بايدن تجنب مفاجأة إسرائيل، عدو إيران اللدود فى المنطقة، بخطط الولايات المتحدة التى شملت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستلغى تأكيد الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران فى سبتمبر أيلول.

لكن المصدر قال إن بايدن لم يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مباشرة بالتغير فى السياسة الأمريكية بخصوص إيران عندما تحدثا يوم الأربعاء للمرة الأولى.

وأوضح نتنياهو أنه يعارض بقوة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى مع إيران.