كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن أعلى محكمة تركية تصادق على حكم السجن ضد نائب بحزب الشعوب الكردي بتهمة الإرهاب.

اعتقلت الشرطة التركية اثنين من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطى فى عملية أمنية فى مقاطعة فان شرق تركيا بتهمة الإرهاب، كجزء من حملة ممنهجة ضد رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب الشعوب الديمقراطى الكردى.

وتم اعتقال على يلماز علان مساعد رئيس بلدية مقاطعة المرادية وياكوب ألمش مساعد رئيس بلدية منطقة أوزالب بتهمة العضوية فى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية.

ومنذ الانتخابات المحلية فى 31 مارس، تم طرد ما مجموعه 23 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطى من مناصبهم واعتقلوا فيما بعد.

تتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطى بصلاته بحزب العمال الكردستانى الإرهابي.

فى أغسطس، قامت تركيا بعزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهى ثلاث مدن حضرية يرأسها أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي. كما تم تطبيق الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة فى إزالة واعتقال العمد على نطاق واسع فى ظل تطبيق حالة الطوارئ التى استمرت عامين فى تركيا بعد محاولة انقلاب فى عام 2016.