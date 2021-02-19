اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 02:37 م
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أسعار النفط تسجل 63.06 دولار لبرنت و59.70دولار للخام الأمريكي

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 63.06 دولار لبرنت و59.70دولار للخام الأمريكي النفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 63.06 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار  87 سنتا أو ما يوازي 1.4٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  59.70دولار للبرميل منخفضة  بمقدار 82 سنتا أو ما يوازي  1.4%. 
 
وشهدت أسعار النفط، اليوم، انخفاضا ما يزيد عن 1% ، لتواصل انخفاضات سجلتها أثناء الليل، بفعل مخاوف من أن مصافي التكرير ستستغرق وقتا لاستئناف العمليات بعد موجة من الطقس المتجمد في الجنوب الأمريكي، مما سبب فجوة في الطلب، بينما من المتوقع أن ترتفع إمدادات أوبك+.
 
وارتفع الخامان القياسيان لأعلى مستوى في 13 شهرا أمس الخميس مدفوعين بالطقس المتجمد التاريخي في ولايات الجنوب الأمريكية. وبينما تشير تقديرات المحللين إلى أن الطقس شديد البرودة أدى إلى توقف ما يصل إلى ثُلث إنتاج الخام الأمريكي، فإن الانتباه يتحول الآن إلى التأثير على شركات التكرير وفقا لرويترز. 
 
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، قبل الطقس البارد، إذ تراجعت المخزونات 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ مارس .

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