اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. 25-29 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بين 38-40 جنيها

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:01 ص
أسعار الدواجن اليوم.. 25-29 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بين 38-40 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021 ، مسجلة 26-29 جنيها للكيلو الدواجن البيضاء المزارع، بينما تتراوح سعر كرتونة البيض المزارع بين 38-40 جنيها للكرتونة. 
 
وبالنسبة للدواجن البلدى فيتراوح بين 34-36 جنيها بينما، يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي.، بينما يتراوح سعر كرتونة  البيض  للبلدي بين 44-47  جنيها. 
 
والجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن مصر لا تستورد دواجن، مضيفا: "حققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول". 

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