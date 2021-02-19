أسعار الأسماك بسوق العبور.. انخفاض البلطى المزارع ليتراوح بين 16 - 20 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 19-2-2021 انخفاضا فى أسعار البلطى المزارع، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البلطى المزارع "1" 17-20 جنيها للكيلو مقابل 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2 بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهان للكيلو، وتراوحت سعر البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.