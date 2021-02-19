اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 06:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور.. انخفاض البلطى المزارع ليتراوح بين 16 - 20 جنيها

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور.. انخفاض البلطى المزارع ليتراوح بين 16 - 20 جنيها أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 19-2-2021 انخفاضا فى أسعار البلطى المزارع، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البلطى المزارع "1" 17-20 جنيها للكيلو مقابل 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2 بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهان للكيلو، وتراوحت سعر البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 


أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة