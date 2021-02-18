وبسبب العاصفة، ظلت ما يقرب من 70 ألف أسرة في أتيكا و15 ألف في منطقة "إيفيا" بدون كهرباء وبعضهم بدون ماء منذ يوم أمس الأول.

وحتى الليلة الماضية، تم حشد حوالي 50 ضابطا من القوات المسلحة اليونانية، و40 فردا من وحدة الكوارث الخاصة وجميع الوحدات الإقليمية التابعة لدائرة الإطفاء لإزالة الأشجار المتساقطة وترميم خطوط الكهرباء في المنطقة.



وكان نيكوس هردالياس، وزير الدولة لشؤون الدفاع المدني، قد أعلن في ختام اجتماع عقده مجلس الوزراء يوم أمس لبحث طرق التصدي للأوضاع الجوية الطارئة:" هدفنا هو تصليح شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار ملموسة بعد سقوط مئات الأشجار، خصوصاً في الضواحي الشمالية والشرقية لأثينا".



وتبادلت السلطات المحلية والحكومية ومشغل الكهرباء الاتهامات حول الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء .. واتهم حزب حركة التغيير "كينال" اليساري الوسطي السلطات بأنها "عاجزة عن حماية مواطنيها"، بينما اعتبر حزب سيريزا اليساري أن الحكومة "تتعامل مع المواطنين كأنهم غير مرئيين".