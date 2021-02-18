اليوم السابع
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150 كيلو برسيم وبيحلى بعسل وعيش فينو.. شاهد سيد قشطة بيتغدى إيه

الخميس، 18 فبراير 2021 05:06 م
150 كيلو برسيم وبيحلى بعسل وعيش فينو.. شاهد سيد قشطة بيتغدى إيه حديقة الحيوان
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع إجراءات حديقة حيوان الجيزة لرعاية الحيونات والحفاظ عليها من البرد، وكان لنا حولة داخل بيت فرس النهر بحديقة الحيوان، للتعرف على انواع الأكل والكميات التى يأكلها فرس النهر فى اليوم.
 
والغريب أن "سيد قشطة" يحلى يوميا بعسل وعيش فينو وبطاطا وجزر ويقدمها له، "عم محمد" حارس بيت فرس للنهر، كنوع من المكافآت بشكل مستمر وهو ما يجعله مطيعا له.
 
 
وفى السياق أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة ،أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.
 
 

فرس للنهر

سيد قشطة

حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

الجيزة

الحيونات

الطقس

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