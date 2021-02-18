وول ستريت جورنال: بايدن حريص على تعزيز العلاقات مع الناتو

كتب أحمد عرفة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أكد حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن على تعزيز العلاقات مع الناتو، وفقا لمصادر إعلامية.

ونقلت صحية وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لأعضاء الناتو التمسك باتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن مستقبل وجود قواتهم بأفغانستان سيعتمد على الخطط الأمريكية، وأوضح المسؤولون الأوروبيون أن مستقبل وجود قواتهم بأفغانستان سيعتمد على الخطط الأمريكية.

وأبلغ لويد أوستن نظراءه الأوروبيين بحلف الناتو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارا بعد بشأن وجودها في أفغانستان.