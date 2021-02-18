ولاية تكساس تطالب السكان بغلى الماء قبل استخدامه فى ظل أزمة انقطاع الكهرباء

كتبت ريم عبد الحميد

فى ظل أزمة انقطاع الكهرباء المتواصلة وعدم وجود طاقة كافية لتشغيل محطات معالجة المياه، ناشد مسئولو ولاية تكساس سكانها بالحفاظ على المياه وأصدروا إشعارات خاصة بغلى الماء.

وبدأت التحذيرات بعدم استهلاك مياه الصنبور فى العديد من الأماكن بتكساس، التى تعانى من انقطاع متواصل للكهرباء فى ظل العاصفة الثلجية التى أثرت على الولاية الجنوبية، لكن بحلول أمس الأربعاء وسعت العديد من البلديات هذه الطلبات، بحسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية الأمريكية.

وقال تونى بيكر، الذى يرأس لجنة تكساس لجودة البيئة فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، إنه اعتبارا من ظهر اليوم سجلت 332 نظام محلى للمياه تأثيرات فى 110 مقاطعة عبر الولاية، وأصدر 276 إشعار بغلى الماء".

ويعنى هذا أن 7 مليون شخص فى تكساس، بحاجة إلى إلى المياه أولا لضمان سلامة شربها.

وقالت لوان كامبيل، مسئول المعلومات العامة من مؤسسة المرافق العامة بمدينة تايلر إن ضغط المياه أقل من المستويات المطلوبة من لجنة جودة البيئة بالولاية، وأن ضغط المياه يحافظ على السلامة المثلى للماء. وأضافت أنهم لا يستطيعون تحقيق هذا الضغط، لذلك فلابد من إصدار إشعار بغلى المياه.

من ناحية أخرى، شكا بعض السكان فى جنوب مدينة أوستن من انقطاع المياه، وأعربت إحدى السيدات على توتيرتعن إحباطها من شركة المرافق، وقالت إن المستهلكين فى هذه المنطقة بدون مياه منذ ما يصل إلى 13 ساعة،. فيما كتب أخر يقول إنه لا يوجد مياه على الإطلاق.

وفى مدينة سان انطونيو، جعل المسئولون غلى الماء إجراء تطوعى من المتوقع أن يستمر لعدة أيام. ويأتى هذا مع تجمد الأنابيب فى ظل الطقس شديد البرودة والذى وصل إلى 22 درجة تحت الصفر، وتأثر الخدمات.