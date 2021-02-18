وأوضحت الولاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/، أن 85% من هذه الجرعات، أي مليونا و365 ألفا و523 جرعة، كانت جرعات أولى وأن 40% من مجموع هذه الجرعات كانت جرعات ثانية.



وأشارت وزارة الصحة في ولاية بنسلفانيا إلى أن أرقام التطعيمات المُشار إليها لا تشمل مدينة فيلادلفيا أو المنشآت الفيدرالية التي تعمل مباشرة مع الحكومة الفيدرالية.



وأكدت شبكة "سي إن إن" أن بنسلفانيا أعلنت عن إصابة 3345 شخصا جديدا بكورونا ووفاة 84 آخرين.