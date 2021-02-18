وكيل صحة المنوفية ومدير الطب العلاجى يجريان عمليتان لسيدتان بمستشفى زاوية الناعورة

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، فى موقف إنسانى، أثناء جولة مرورية اليوم بمستشفى زاوية الناعورة، عمليتين جراحيتين لاستئصال المرارة لسيدتين بالمنظار الجراحي داخل قسم العمليات الجراحية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة المركزى.

وتم خروج الحالتين بعد عمل اللازم ووضعهما تحت الملاحظة واطمأن ذويهم الذين قدموا الشكر معربين عن سعادتهم للفريق الطبي، حيث تعتبر العملية الأولي من نوعها بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور جمال رشاد مدير المستشفى والدكتور ميمي خضر رئيس العمليات بالمستشفي .

وذكر وكيل الوزارة، أنه لا يمكن أن نغفل جهود الدولة في ملف الصحة، مؤكدا أن الوزارة وضعت صحة المواطنين على رأس أولوياتها إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية وفقا لأعلى معايير الجودة وتشهد المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظرته المستقبلية لصحة المواطن وإلغاء قوائم الانتظار لتخفيف الآم ومعاناة المواطن.

وصرح وكيل الوزارة بأن المبني الذي تم فيه التداخلات الجراحية اليوم مقام بالجهود الذاتية من أهل الخير بتكلفة إجمالية مقدرة بثلاثة ملايين جنيه ونحن الآن نحصد ثمرة التبرعات في إنقاذ حياة المرضي وطالب المجتمع المدني بضرورة التكاتف مع الدولة المصرية لرفعة شأن المنظومة الصحية مع وجود كادر طبي أثبت أنه من أكفأ الأطقم الطبية وضرب أروع الأمثلة في الصمود في ظل الظروف التي اجتاحت العالم أجمع.



جانب من إجراء العمليتين



جانب من إجراء العمليتين