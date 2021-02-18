وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الغربية مصطفى عادل

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بكل من مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 / 2021، للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما تم مناقشة، مراجعة جاهزية البنية التحتية بجميع المدارس سواء في مدارس التعليم العام أو الخاص، وعقد لجان الامتحان وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان حسن سير الامتحان في أيامه المحددة وفقاً لجدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.