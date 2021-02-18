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وفاة نائب مدير شركة السكر بالدقهلية بعد سقوطه داخل المسجد أثناء الصلاة

الخميس، 18 فبراير 2021 06:09 م
وفاة نائب مدير شركة السكر بالدقهلية بعد سقوطه داخل المسجد أثناء الصلاة جثه-أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى نائب مدير شركة السكر بالدقهلية، مصرعه عقب سقوطه داخل المسجد على الأرض، ما أدى إلى إصابته بنزيف أثناء أداء صلاة الظهر.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني، بحضور نور هشام محمد 21 سنه طالب ومقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة قسم أول المنصورة، بأنه حال تواجد والده "هشام محمد راغب" 55 سنة، نائب مدير شركة السكر بالدقهلية، الكائنة بقريه قلابشو دائرة مركز الستامونى، بمسجد الشركة لأداء الفريضة سقط أرضا، وارتطم رأسه بالأرض، فنقله زملاؤه فى العمل إلى الوحدة الصحية بقرية الفوائد دائرة مركز الستامونى، إلا أنه توفى عقبه وصوله.

ولم يتم اتهام أحد بالتسبب فى ذلك، أو يشتبه فى وفاته جنائيا، وبانتقال ضباط المباحث للفحص تبين وجود كدمة متوسطة فى الجبهة والأنف وآثار مياه تخرج من فتحه الأنف.

وبسؤال شهود العيان، أحمد سعيد 58 سنة، موظف بالشركة، ومقيم قرية الغنيمية دائرة مركز فارسكور دمياط، والسيد سمير محمد 35 سنة عامل بالشركة، ومقيم قرية حفير شهاب الدين دائرة المركز، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه توفى نتيجة نزيف بالمخ بعد ارتطامه بجسم صلب (الأرض)، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 414 لسنة 2021 مركز الستامونى، وجارى العرض على النيابة للتحقيقات.


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