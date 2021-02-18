اليوم السابع
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وفاة مسن سقط من الطابق الخامس بمنزله فى المحلة بالغربية

الخميس، 18 فبراير 2021 12:09 م
وفاة مسن سقط من الطابق الخامس بمنزله فى المحلة بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقي مسن مقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حتفه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزله بمنطقة محب أول المحلة، بعد أن اختل توازنه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المحلة العام.

 

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط مواطن يبلغ من العمر 64 عاما من بلكونة منزله، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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