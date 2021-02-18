وزير خارجية بريطانيا: سنعمل على محاسبة منتهكى حقوق الإنسان ونقف مع شعب ميانمار

ريهام عبد الله

أكد دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، أن المملكة المتحدة فرضت مزيد من العقوبات على الأفراد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار، قائلا: "نحن واضحون أننا سنعمل على محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، نحن نقف مع شعب ميانمار".

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على مزيد من الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار خلال الانقلاب، نحن واضحون أننا سنعمل على محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، نحن نقف مع شعب ميانمار".



دومينيك راب

وفى سياق متصل خرج المحتجون إلى الشوارع من جديد اليوم الخميس في مختلف أنحاء ميانمار من التقاطعات المزدحمة في وسط مدينة يانجون إلى العاصمة القديمة باجان، للتنديد بانقلاب الأول من فبراير واعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.