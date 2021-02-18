اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 07:40 ص
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وزير خارجية الأردن يشيد بموقف البرتغال الداعم لحل الدولتين

الخميس، 18 فبراير 2021 07:00 ص
وزير خارجية الأردن يشيد بموقف البرتغال الداعم لحل الدولتين أيمن الصفدى
(أ ش أ)

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 بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ، خلال اتصال ، مع وزير خارجية البرتغال أوغوستو سانتوس سيلفا سبل توسعة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وأولويات المرحلة المقبلة في برامج تعاون المملكة والاتحاد الأوروبي، وشددا أيضا على أهمية التعاون في سياق برامج العمل اليورو المتوسطية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا خلال الاتصال حرص البلدين تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وفي هذا السياق اتفقا على عقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين في النصف الثاني من العام الحالي لتحديد مساحات التعاون والتحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.

كما أكد الصفدي وسيلفا الذي ترأس بلاده الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية الصلبة، لتجاوز التحديات المشتركة وتوسعة آفاق التعاون.

وأكد الصفدي حرص بلاده العمل مع الاتحاد الأوربي في جهوده لتحقيق التنمية الشاملة، مثمنا موقف البرتغال الداعم لحل الدولتين، مؤكدا أن تحقيقه على أساس القانون الدولي وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وأكدا استمرار التعاون في جهود حلها وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشاد سلفا بدور المملكة والجهود التي يقودها الملك عبد الله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، وتكريس الاعتدال وثقافة السلام والتنمية الشاملة في المنطقة.

 

 


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البرتغال

المملكة الأردنية

الملك عبد الله الثاني

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