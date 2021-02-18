ريهام عبد الله

بحث وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، دعم عملية السلام فى أفغانستان، مع الرئيس الأفغانى أشرف غانى، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية، تهدف إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل.

وقال بلينكن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يسعدني التحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غانى، حول وضع المراجعة الأمريكية لاستراتيجيتها في أفغانستان، سندعم عملية السلام في أفغانستان، الهادفة إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل".



وزير الخارجية الأمريكى

وفى سياق آخر، قُتل 67 من مسلحي حركة طالبان في عمليات شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس، حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن عناصر من قوات الدفاع البرية استهدفوا مقاتلي طالبان في منطقتي أرجنداب وميزان بإقليم زابول أمس وذلك بدعم جوي.