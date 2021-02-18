وزير الطيران يكرم البطل العالمى بيج رامى تقديرا لبطولاته.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ (بيج رامي) الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران، تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه رامي السبيعى وبالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب خلال البطولة، حيث أصبح بيج رامى نموذجاً للشباب المصرى الذى يحتذى به، وساهم فى رفع إسم مصر فى المحافل الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضين وتشجع الشباب للوصول إلى المراكز التى تشرف مصر فى الخارج.

وأعرب بيج رامى، خلال اللقاء عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى فى تقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع المنتخبات والفرق الوطنية والأبطال الرياضيين فى مختلف المسابقات والنشاطات الرياضية الذين يمثلون مصر فى جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب من أجل رفعة اسم مصر عالياً.



وزير الطيران يكرم البطل العالمي بيج رامي



وزير الطيران يكرم البطل العالمي بيج رامي

وفى ختام اللقاء أهدى الطيار محمد منار، درع وزارة الطيران المدنى للبطل بيج رامى تقديراً لما حققه من إنجاز عالمي كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.