وزير الخارجية اليمنى: يجب وقف الدعم الإيرانى للحوثيين حتى نتجه نحو السلام

كتب أحمد عرفة

قال أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمنى، إنه فى وقت الحديث عن السلام هناك تطور عسكرى كبير فى مأرب من قبل الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية اليمنى، أنه حتى نتجه نحو السلام علينا وقف الدعم الإيراني للحوثيين.

وعقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.