وزير التعليم لأولياء الأمور: توقفوا عن الأسئلة اللانهائية.. كل شىء سيمر بهدوء

كتب محمود طه حسين

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بالكف عن الأسئلة والاستفسارات المتكررة حول الامتحانات، وما تبقى من العام الدراسي الحالي.



وقال الدكتور طارق شوقي، في رده على تساؤلات أولياء الأمور بشأن كثرة أسئلة امتحانات الترم الأول: أرجو أن نتوقف عن التساؤلات اللانهائية ونشجع الأبناء على التعلم.



وأوضح الوزير عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" على تطبيق واتس آب: كل شىء سيمر بهدوء ويسر، والوزارة ستعمل على أن يمر هذا العام بسهولة ويسر ونحافظ على صحة الأبناء والمعلمين ونستكمل العام الدراسي تعليميا إن شاء الله.



وتقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).



ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.



وأوضح الوزير الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.



يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.



يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.