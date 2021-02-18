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وزير الاتصالات: دورات تدريب مجانية للشباب لإنتاج أفكار خلاقة

الخميس، 18 فبراير 2021 12:00 ص
وزير الاتصالات: دورات تدريب مجانية للشباب لإنتاج أفكار خلاقة وزير الاتصالات
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التدريب وإنشاء وتوزيع الكوادر المدربة مقترن بمحور ريادة الأعمال وقدرة الشباب على الابتكار، مشيرا إلى أن الهدف هو تدريب الشباب لإنتاج أفكار خلاقة فى جميع المجالات.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل، أن كل الأعمار والخلفيات الثقافة والمبادرت تستهدف المواطنين ويستطيع أي مواطن الدخول إلى أى مبادرة في أى مستوى يناسبه، وعلى كل شخص أن يتخصص فيىالمجال الذى يناسب إمكانياته، وكل المجالات الموجودة مطلوبة فى سوق العمل، وهناك تدريبات تقنية ويستطيع أى مواطن  أن يتقدم ويمتحن من خلال منصة وزارة الاتصالات أو منصة " ايتيدا" ويمتحن، وإذا كان مبتدئا لن تكون هناك امتحانات.

 

وتابع: لدينا أكثر من مبادرة لدعم الشباب، وأنشأنا مراكز لدعم الشباب في مجال الإبداع الرقمى، كما أنشأنا مراكز داخل الأفرع الجامعية 3 فى الصعيد وواحد في القاهرة، ومشيرا إلى أن كل شاب يعرض أفكاره سيجد مكانا كالحضانة، ويتلقى تدريبا من متخصصين.

 


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