وزير الإعلام اليمنى يحذر من كارثة إنسانية فى مأرب

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من كارثة إنسانية وشيكة في مأرب شمالي شرق اليمن؛ بسبب استهداف الحوثي لمخيمات النازحين.
وقال الأرياني - وفقًا لقناة (العربية الحدث) اليوم الخميس "إن مأرب تضم أكثر من 90 مخيمًا واستقبلت منذ 2014 قرابة 318 ألف أسرة، بإجمالي مليونين و231 ألف نازح ما يشكل 60% من النازحين في عموم اليمن".
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت هذا الشهر مخيم لفج الملح بالمدفعية وقذائف الهاون إضافة لتجمعات النازحين في مخيم الزور، داعيًا لتحقيق دولي في استهداف مخيمات النزوح في محافظة مأرب.
وشدد على أن جرائم الحوثيين تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين.
وزير الإعلام اليمنى يحذر من كارثة إنسانية فى مأربالخميس، 18 فبراير 2021 04:04 م
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من كارثة إنسانية وشيكة في مأرب شمالي شرق اليمن؛ بسبب استهداف الحوثي لمخيمات النازحين.
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