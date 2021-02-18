اليوم السابع
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وزير الأوقاف يسلم جوائز للفائزين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 09:27 م
وزير الأوقاف يسلم جوائز للفائزين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال.. صور جانب من تسليم الجوائز
بورسعيد - محمد عزام

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سلم الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، جوائز الفائزين الأوائل في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة والتي تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، وشارك فيها 60 متسابقًا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا في حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

الاوائل-في-المسابقة
الاوائل-في-المسابقة

 

التكريمات
التكريمات

 

الفائزون-بمسابقة-بورسعيد
الفائزون-بمسابقة-بورسعيد

 

المتسابقون-الفائزون
المتسابقون-الفائزون

 

المحافظ-والوزير-يكرمان-الفائزين
المحافظ-والوزير-يكرمان-الفائزين

 

تكريم-الفائزون
تكريم-الفائزون

 

تكريم-الفائزين
تكريم-الفائزين

 

جانب-من-التكريم
جانب-من-التكريم

 

صورة-جماعيه-للمشاركين
صورة-جماعيه-للمشاركين

 

وزير-الأوقاف-يكرم-الفائزين
وزير-الأوقاف-يكرم-الفائزين

 


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