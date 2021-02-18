وزير الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة شرعية وخطبة الجمعة غدا عن هذا الموضوع.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية، وتتناول خطبة الجمعة غدا عن هذا الموضوع في جميع المساجد بمحافظات مصر.

وأكد "جمعة"، لـ"اليوم السابع"، أنه يتمنى من الله أن يوفق جميع الأئمة والخطباء غدا في صلاة الجمعة بتوصيل المعنى الصحيح والمراد من مفهوم تنظيم النسل وما يخص المشكلة السكانية.

وأوضح وزير الأوقاف، على هامش فعاليات ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظة القرآن الكريم والابتهال الديني التي تحمل اسم "الشيخ محمود خليل الحصري" وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، أن لقاء حفظة القرآن هو لقاء عظيم يستمد عظمته من أهل القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه في توصياته أن تتضمن المسابقة القادمة فهم القرآن الكريم حتى يفهموه فهما صحيحا، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة التي أساءت تفسير القرآن سواء عن قصد أو دون قصد جرت المجتمعات إلي ويلات ومشكلات كبيرة.