وزيرة التعاون الدولى تختتم اجتماعاتها مع وفد أردنى لإعداد أعمال اللجنة المشتركة

كتب محمد أسعد

اختُتمت اليوم بمقر وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على المستوى الوزاري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصرى، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيس الجانب الأردني، والوفد المرافق لها، بحضور ممثلي الجانب المصري من وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين، في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.



جانب من الاجتماعات

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي، على إتمام الأعمال التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على أكمل وجه، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية في مصر، ونظرائهم في المملكة الأردنية الهاشمية، لضمان الوصول للصيغة المثلى للوثائق المزمع توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا، وذلك سعيًا لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يدعم علاقات التعاون الاقتصادي .

وعلى مدار اليوم عقد الخبراء والفنيون من الجانبين المصري والأردني مباحثات حول تفاصيل الوثائق المقترح توقيعها في مختلف المجالات لتبادل الآراء والمناقشات فيما يتعلق بالمحاور الفنية والإجراءات المطلوبة للتوافق التام حول كافة مجالات التعاون المقترحة، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات والمناقشات على مستوى الخبراء حتى موعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين .

وبحث الجانبان المصري والأردني الوثائق ومجالات التعاون المقترحة في عدة قطاعات من بينها الري والإسكان والجمارك والتعاون الدولي والطيران والهجرة، كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعي وغيرها.



جانب من الاجتماعات

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.

جدير بالذكر أن التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بدأ منذ ثامنينيات القرن الماضي، ونتج عنه انعقاد 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، ساهمت في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات.