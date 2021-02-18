وزيرا النقل وقطاع الأعمال العام يبحثان خطوات إنشاء شركة لنقل البضائع بالقطارات

كتب رضا حبيشى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

واستعرض الوزيران التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها، وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة، وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمنى والتكلفة الاستثمارية لإنشائها، وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع وأسس التشغيل وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع، أن تأسيس هذه الشركة يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع بمصر للحفاظ على شبكة الطرق والكبارى الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أن هذه الشركة ستساهم فى تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل بمصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية وكذلك من الخارج إلي الداخل، كما ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلي اماكن الاستهلاك ، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصرى.

وأضاف الوزير أن أحد أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع هو وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارها بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة.

ومن جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة، كما أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل ؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزراتين بالإضافة إلى استشارى المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.