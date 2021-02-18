وزارة الصحة السعودية تعلن إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الصحة السعودية، إن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا، متابعة: لا نزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات كورونا للتراجع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: تجاوز عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس كورونا نصف مليون جرعة، مؤكدة إعطاء أكثر من 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا، مستعرضة معلومات مهمة عن لقاح أسترازينيكا.

وقالت وزارة الصحة السعودية: لقاح أسترازينيكا معتمد أيضا من منظمة الصحة العالمية، متابعة: المتعافون من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات سلاح قوي لمواجهة جائحة كورونا، متابعة: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت وزارة الصحة السعودية: علينا الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والتباعد، مذكرة بالمراكز والخدمات والتطبيقات الخاصة بكورونا، ومتابعة: إذا التزمنا بالاحترازات يمكن توقع تراجع عدد الإصابات.