وزارة الرى: إنشاء أعمال صناعية لحماية الزعفرانة من أخطار السيول

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم انشاء 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر من أخطار السيول

أضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ|اليوم السابع"، أنه يجرى العمل بأعمال الحفر بالبحيرة رقم 3 بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة و أعمال رش المياه و التسوية والارنكة والدمك وضبط مناسب قاع البحيرة للتجهيز لاعمال التكاسي بمبانى الدبش بالمونة.

أوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به الأهالى فى الزراعات.

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول

بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى علاوة علي حماية نحو 96 وحدة سكنية واقعة بدلتا وادي وتير على خليج العقبة.

أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول ، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا الي إن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولى.