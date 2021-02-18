اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 09:10 م
وزارة التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل.. إنفوجراف ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الدراسية من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتى نرصدها فى التقرير التالى.


- زمن الامتحان ساعتان لكل صف.


- ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول.

-50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التى تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان.

- شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.


 

152030345_446134830142780_8565863370596143736_n
ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل


 



 


التربية والتعليم

تقييم الطلاب

ضوابط التقييم فى الصفوف الدراسية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن جدول امتحانات EST للعام الدراسى 2020-2021.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 08:34 م

تعرف على قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 08:32 م

وزير التعليم يقرر عقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالترم الأول 7 مارس.. امتحان صفوف النقل لمدة ساعتين بواقع 30 سؤالا للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى.. وامتحان ورقى لمن لم يتسلم التابلت من الثانوى

الخميس، 18 فبراير 2021 08:11 م

وزير التعليم يعلن تفاصيل تقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة وأبناؤنا فى الخارج

الخميس، 18 فبراير 2021 07:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة