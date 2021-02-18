وزارة التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الدراسية من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتى نرصدها فى التقرير التالى.





- زمن الامتحان ساعتان لكل صف.



- ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول.



-50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التى تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.



- يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان.



- شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.



- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.









ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل









