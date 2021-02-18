واشنطن بوست: ثلث أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين يرفضون لقاح كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب 33% من عناصر الخدمة الأمريكية عن رفضهم الحصول بشكل طوعى على لقاحات كورونا، يحسب ما قال مسئولو فى وزارة الدفاع الأمريكى، معترفين أن مزيد من التحصين سيجهز الجيش بشكل أفضل للمهام العالمية، وفقا ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وحتى الآن، تم تطعيم 150 ألف من عناصر الخدمة الأمريكية بشكل كامل، بحسب ما قالت لجنة من مسئولى الدفاع للمشرعين فى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب، فى جلسة حول استجابة البنتاجون للجائحة. وقبل نحو ثلثا القوات اللقاح عند عرضه عليهم. ويبلغ إجمالى عدد القوات الفاعلية 1.3 مليون.

وقال الجنرال بول فريدريش، المسئول عن صحة العاملين برئاسة الأركان، إن معدل القبول يعكس البيانات الأولية التى نراها فى المجتمعات الأخرى للأمريكيين.

من جانبه، قال الجنرال جيف تاليافيرو، نائب مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة، إنهم بحاجة لمواصلة تثقيف القوات ومساعدتهم لفهم مزايا اللقاحات وضمان أن يكون ضمن الحاصلين عليها. وأضاف أن الجيش تعلم العمل فى الأماكن التى تعد إصابات كورونا بها حقيقة، إلا أن إضافة اللقاح ينبغى أن تجعلهم أكثر قدرة فى هذه البيئة.

ويفرض الجيش حصول أفراد الخدمة على مجموعة متنوعة من التطعيمات عند التجنيد، وغالبا ما يكون هناك حاجة للحصول على لقاحات إضافية قبل الانتشار للحصانة من التيفود وشلل الأطفال وأمراض أخرى. إلا أن المسئولين يقولون إن تصاريح الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا، موديرنا وفايزر بيوتيك تمنع القادة من استخدامها دون موافقة هيئة الغذاء والدواء.