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هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا".. وهيلارى كلينتون تسخر على حسابها.. فيديو

الخميس، 18 فبراير 2021 04:55 م
هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا".. وهيلارى كلينتون تسخر على حسابها.. فيديو هيلارى كلينتون
كتب محمد جمال

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سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، من هدم مبنى فندق وكازينو "ترامب بلازا" الذي بناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى أتلانتيك سيتى، وقامت كلينتون بإعادة نشر الفيديو الذي شاهده الملايين والذي تظهر فيه عملية هدم المبنى عبر انفجار داخلي، وارفقته بـ"wave emoji" بمعنى إلى اللقاء، وقد وصف رئيس مجلس بلدية مدينة أتلانتيك، جورج تيبت، هدم الفندق بأنه "نهاية حقبة".

وفي عام 2014 أغلق الفندق المؤلف من 39 طابقا، الذي تم بناؤه عام 1984، أبوابه بعد إفلاسه، وكانت هناك خطط لتنظيم مزادات من أجل الحق في ضغط الزر لبدء عملية هدم الفندق، وتحويل ما سيجمع من الأموال إلى مشروع خيري، لكن صاحب المبنى، حليف ترامب، كارل أيكن، رفض هذه الاقتراحات لدواع أمنية.


هيلارى كلينتون

أمريكا

الولايات المتحدة

برج ترامب

تكساس

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