اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 11:43 م
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هبوط مركبة الفضاء "برسيفيرانس" التابعة لناسا على سطح المريخ.. فيديو وصور

الخميس، 18 فبراير 2021 11:07 م
هبوط مركبة الفضاء "برسيفيرانس" التابعة لناسا على سطح المريخ.. فيديو وصور مركبة الفضاء برسيفيرانس
رويترز

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اخترقت مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الغلاف الجوي للمريخ اليوم الخميس وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وهلل مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس انجليس فرحين مع وصول إشارات لاسلكية تؤكد نجاة المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات، من عملية هبوط محفوفة بالمخاطر ووصولها إلى هدفها في حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

جانب من الهبوط
جانب من الهبوط

 

مركبة الفضاء برسيفيرانس

مراحل الهبوط
مراحل الهبوط

 

هبوط المركبة
هبوط المركبة

وقطعت المركبة رحلة طويلة في الفضاء بدأت قبل حوالي سبعة أشهر قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر قبل أن تخترق الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 19 ألف كيلومتر في الساعة لتبدأ الاقتراب من نقطة الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.


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كوكب المريخ

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