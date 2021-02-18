اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 11:17 ص
خالد صلاح
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هبوط صافى ربح جازبروم نفط الروسية 71% فى 2020 بفعل تراجع الطلب وأسعار الخام

الخميس، 18 فبراير 2021 09:43 ص
هبوط صافى ربح جازبروم نفط الروسية 71% فى 2020 بفعل تراجع الطلب وأسعار الخام نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت شركة جازبروم نفط الروسية، ذراع النفط التابعة لشركة الغاز الحكومية جازبروم، انخفاضا 71 بالمئة في صافي ربح 2020 إلى 117.7 مليار روبل (1.60 مليار دولار) اليوم الخميس، بعد تهاوي الطلب على الخام وأسعاره.

وقالت الشركة إن الإيرادات نزلت 20 بالمئة إلى تريليوني روبل بينما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 42 بالمئة إلى 415.4 مليار روبل.

وشهدت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا وأحد أكبر المنتجين على مستوى العالم، انخفاضا 79 بالمئة في صافي ربح 2020 إلى 147 مليار روبل، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود في أسواقها الأساسية وفي أنحاء العالم.

 


جازبروم

نفط

روسيا

فيروس كورونا

روسنفت

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