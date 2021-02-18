هبوط صافى ربح جازبروم نفط الروسية 71% فى 2020 بفعل تراجع الطلب وأسعار الخام

رويترز

سجلت شركة جازبروم نفط الروسية، ذراع النفط التابعة لشركة الغاز الحكومية جازبروم، انخفاضا 71 بالمئة في صافي ربح 2020 إلى 117.7 مليار روبل (1.60 مليار دولار) اليوم الخميس، بعد تهاوي الطلب على الخام وأسعاره.