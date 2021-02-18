ننشر الكتاب الدورى بشأن التقييم والامتحان وعدد أسئلة الامتحانات

كتب محمود طه حسين

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاب دورى المديريات بشأن التقييم و استكمال العام الدراسى الجارى.



وأوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، موضحة أن مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.



وأوضحت الوزارة أنه فى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة ب 80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة ب 60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة ب 60 درجة والعلوم 6 أسئلة ب 40 درجة والدراسات 5 أسئلة ب 40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا ب 280 درجة.



وحددت الوزارة عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية ب 80 درجة والرياضيات 8 أسئلة ب 60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة ب 60 درجة والعلوم 6 أسئلة ب 40 درجة والدراسات 5 أسئلة ب 40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.